Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlı tutuklandı

Erzincan'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı belirlenip, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlı tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği 2 İran uyruklu yolcuyu, hastaneye götürerek tomografilerini çektirdi.

HERŞEY TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Tomografide, midelerinde yabancı cisim olduğu belirlendi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerden M.M.A.'nın midesinden 81 kapsül halinde 934,96 gram, O.A.'nın midesinden ise 67 kapsül halinde 813,07 gram Afyon sakızı çıkarıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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