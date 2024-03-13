Midesi ve bağırsağında uyuşturucu çıkan İranlı şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Elazığ-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında durdurulan otobüste yolcu olan İran uyruklu şüphelinin üstünde yapılan aramada 21 parça halinde 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sınır illerinden ülkeye girdiği ve otobüsle İstanbul'a gittiği öğrenilen şüphelinin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan muayenesi sonucunda midesi ve bağırsağında 97 kapsülde 742 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.



Uyuşturucu madde tacirliği yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.