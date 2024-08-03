Midesinde 1 kilo uyuşturucu sakladı! Yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Midesinde 1 kilo uyuşturucu sakladı! Yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti

Kayseri'de düzenlenen bir operasyonda, 23 yaşındaki M.R.B. isimli şahıs, midesinde 1 kilo 134 gram ağırlığında afyon sakızı bulundururken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 23 yaşındaki M.R.B. isimli şahıs, midesinde büyük miktarda uyuşturucu madde taşırken polis ekiplerince ele geçirildi.

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Emniyet güçleri, şüphelinin şehir dışından Kayseri'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı yönünde istihbarat alması üzerine harekete geçti.

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Yapılan takip sonucunda M.R.B.'nin ikametgahına düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan zanlının midesinden, toplamda bir kilo 134 gram ağırlığında 77 kapsül halinde afyon sakızı çıkarıldı.

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M.R.B., gerekli tıbbi işlemlerin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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