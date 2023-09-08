Midesinde 499,23 gram Afyon sakızı taşıyan şahıs tutuklandı

Erzincan’da midesinde 499,23 gram Afyon sakızı taşıyan şahıs tutuklandı.

Midesinde 499,23 gram Afyon sakızı taşıyan şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada; Uygulama noktasında durdurulan, yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan A.A isimli şahsa alınan iç beden muayenesi kararına istinaden hekim gözetiminde çekilen “tomografi” neticesinde mide ve bağırsak kısmında uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen yabancı maddeler tespit edildi. Şahıs Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alınarak midesinden 70 adet kapsül halinde daralı ağırlığı ise 499,23 gr Afyon sakızı maddesi ele geçirildi.


A.A. isimli şüpheli şahıs TCK 188/3 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) suçu dahilinde adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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