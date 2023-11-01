Mideyi kuvvetlendiren iştah açan ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Mideyi kuvvetlendiren iştah açan kadıntuzluğu otu dikkatlerden kaçmadı.

KADINTUZLUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı ( kök kullanılacaksa 1 çorba kaşığı ) 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılır.

Günde 4 defa yemeklerden evvel 1′er çay bardağı içilir. Ayrıca 4 bardak suya 20-30 gr. yaprak konarak birkaç dakika kaynatılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

Hamileler kadıntuzluğu bitkisini kesinlikle kullanmamalıdır.

KADINTUZLUĞU OTU NEDİR?

Yabani, çalı eklinde, sarı çiçekli bir ağaçtır. Kökü acıdır. Yaprakları ve yemişi tatlıdır. Seyrek ormanlarda bulunur. Boyu 2-3 metre arasındadır. Meyvelerinde bol miktarda C vitamini vardır. Meyveleri, kabukları ve kökü kullanılır.