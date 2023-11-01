Mideyi saat gibi çalıştırıyor. Kadınları regl döneminde rahatlatıyor. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mideyi saat gibi çalıştıran kadınları regl döneminde rahatlatan pelin otu dikkat çekti.

PELİN OTU NEDİR?

Pelin otu, Avrupa kökenli bir bitkidir. Ülkemizde ise daha çok Kuzey, Güney ve İç Anadolu bölgelerinde doğal olarak yetişir. Papatyagiller familyasından olan pelin otu, dağlık alanlarda bolca bulunur. Zengin topraklarda daha iyi gelişir.

PELİN OTUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

-Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını destekler.

-Kan akışını düzenler ve ideal seviyede tutar.

-Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

-Ciltteki yara ve hasarların iyileşmesini hızlandırır.

-Mide sağlığını korur ve sindirimi kolaylaştırır.

-Bağırsak spazmlarına karşı etkilidir.

-Cinsel performansı ve isteği artırır.

-Ciltteki tahriş ve ağrıları giderir.

-Ateşli hastalıklarda ateşi düşürür.

-Kadınlarda adet dönemindeki rahatsızlıkları azaltır. Adet söktürücü olarak da kullanılır.

-Stresi ve gerginliği azaltır, sakinleştirir.

-Bağırsaklardaki solucan ve parazitleri temizler. Besin emilimine yardımcı olur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.

-Uyku problemlerine iyi gelir.

-Mide ve sindirim rahatsızlıklarını tedavi eder. İştahı açar.

-Vücuda kuvvet verir, dinçleştirir. İdrar söktürücüdür.

-Grip hastalıklarında direnci artırır. Vücuttaki parazitleri öldürür.

-Kanser tedavisinde kullanılır. Etkileri görülebilir.

-Şeker hastalığı gibi önemli hastalıklarda pelin otu çayı faydalıdır.

-Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara karşı etkilidir.

-Romatizma hastalarının şikayetlerini azaltır, özellikle kışın rahatlatır.

-Böbrek üstü bezlerine iyi gelir. Böbrek hastalarında pelin otu çayı sıkça tüketilir.