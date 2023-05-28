Midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı: 7 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı: 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sungur Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas E.’nin (45) kontrolünü yitirdiği 34 GAD 509 plakalı midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Yağmur Sevim D. (18), Metin D. (57), Harun T. (36), Zeynep B. (63), İlyas T. (39), Hüseyin B. (38) ve Zuhal D. (43) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak, sağlık görevlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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(Kaynak: DHA)

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