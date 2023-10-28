Midibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

Muğla’da refüjü aşıp karşı şeride geçen midibüs otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Midibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

Sabah saatlerinde Konacık Jandarma Kavşağı'ndan Gümbet Kavşağı'na seyreden H.Ö. idaresindeki 48 VR 154 plakalı midibüs, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüjde çarpıp yan yatan midibüs, karşı şeride geçti. O esnada karşı istikametten gelen 48 AJG 471 plakalı otomobil midibüse çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile midibüs şoförü yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Midibüste sıkışan sürücü H.Ö. ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yaralılar A.A., E.A. ve 4 yaşındaki çocukları A.A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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