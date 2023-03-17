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Midibüste can pazarı. 25 öğrenci ecel terleri döktü

Aksaray’da 25 lise öğrencisinin bulunduğu Eskil İlçe Belediyesine ait servis midibüsü seyir halindeyken alevler içinde kaldı. Faciadan dönülen yangında 25 öğrenci güçlükle dışarı çıkabildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:22
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Midibüste can pazarı. 25 öğrenci ecel terleri döktü

Midibüste can pazarı. 25 öğrenci ecel terleri döktü
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İHA'nın haberine göre, olay, Aksaray-Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Eskil İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 25 öğrenci, Aksaray’a gezi için Eskil İlçe Belediyesine ait midibüsle yola çıktı. 

Sultanhanı ilçesi yakınlarına geldiğinde Ahmet K. idaresindeki 68 LC 133 plakalı midibüs aniden ön kısmından alev aldı. Motor kısmından yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen midibüsteki 25 öğrenci güçlükle dışarı çıkabildi. 

Midibüs şoförü ve yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen yangında adeta faciadan dönüldü. 

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç hurdaya dönerken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

 

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