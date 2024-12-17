MidJourney yaratıcılıkta sınır tanımayan yeniliklerini duyurdu

MidJourney, kullanıcılarının yaratıcılık süreçlerini daha da kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yeni özellikler ekledi. Bugün, küçük şirket, kullanıcıların Pinterest benzeri "Moodboards" oluşturmasına ve birden çok kişiselleştirme profili desteklemesine imkan veren yeniliklerini duyurdu. Bu, kullanıcıların Midjourney'nin en son AI görüntü üretim modeli olan 6.1 sürümünün kendilerine özgü estetiklere göre özelleştirilmiş birden fazla versiyonunu oluşturup aralarında geçiş yapabilmeleri anlamına geliyor.

Moodboards, kullanıcıların yeni sanat eserleri üretmek için ilham kaynağı olarak kullanabilecekleri, özenle seçilmiş görüntü koleksiyonlarını yüklemesine olanak tanıyor. Yüklenen görüntülerin çeşitliliği ve karmaşıklığına uyum sağlayan AI modeli, görsel unsurları yeniden karıştırarak benzersiz bir stil profili oluşturuyor. Bu özellik, kullanıcıların farklı stillerini düzenli bir şekilde organize etmelerine ve uygulamalarına olanak tanıyan çoklu kişiselleştirme profilleri ile tamamlanıyor.

Özel bir model oluşturma süreci de oldukça hızlandı; şirket, görüntü sıralama hızında beş kat iyileşme olduğunu iddia ediyor. "Sıralama" sistemi, kullanıcının adına özel bir model eğitme yöntemidir. Kullanıcılar, Midjourney'nin görüntü sıralayıcısına giderek, rastgele iki görüntüden hangisini daha çok beğendiklerini seçer ve bu şekilde, modelin ne tür görüntüler ve estetiklerden hoşlandıklarını anlaması için belirli bir eşiğe ulaşana kadar çiftler halinde görüntüleri değerlendirmeye devam ederler. Artık bir profil oluşturmak için sadece 40 değerlendirme yeterli; optimal stabilite ise 200 değerlendirmede elde ediliyor. Bu, önceden 200 değerlendirme gerektiren bir süreçti. Yoğun kullanıcılar hala maksimum hassasiyet için binlerce değerlendirme yapmayı tercih edebilirken, bu yeni süreç yeni kullanıcılar için giriş engelini düşürüyor. Kullanıcılar, değerlendirmelere başlamak için midjourney.com/personalize adresini ziyaret edebilirler.

Yeni özellikler ayrıca organizasyonel iyileştirmeler içeriyor. Kullanıcılar artık profillerine isim verebilir, birden fazla profili varsayılan olarak belirleyebilir ve belirli profillere bağlı tüm görüntüleri takip edebilir. MidJourney, bu özelliklerin özellikle çoklu projelerle uğraşanlar veya başkalarıyla işbirliği yapanlar için faydalı olduğunu vurguluyor.

MidJourney'nin kurucusu David Holz, güncellemelerin arkasındaki motivasyonu açıklayarak, kişiselleştirmenin daha geniş bir yaratıcı iş akışı yelpazesi için erişilebilir olmasını istediklerini belirtti. Holz, yeni araçların kullanıcıların projelerini kontrol etmelerine olanak tanırken, çeşitli yaratıcı ekiplerle çalışma esnekliğini korumasını sağladığını vurguladı.

MidJourney, kişiselleştirme altyapısını geliştirmeye devam ederken, kullanıcı geri bildirimlerini "ideas-and-features" kanalı aracılığıyla topluyor. Bu gelişmeler, platformun hem sezgisel hem de güçlü araçlarla yaratıcıları güçlendirmeye olan bağlılığını gösteriyor ve AI destekli yaratıcılık alanındaki evrimde bir adım daha atılmasını sağlıyor.

Bu eklemeler, geçtiğimiz hafta Midjourney'nin "Patchwork" adlı deneysel yeni işbirlikçi görüntü yapım tahtası özelliğini duyurmasının ardından bekleniyordu. Bu yeni özellikler, kullanıcıların yaratıcılık süreçlerini daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.