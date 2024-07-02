Midtsjö'nün yeni takımı belli oldu

Geçen sezon Pendikspor'da forma giyen, önceki sezon ise Galatasaray'da oynayan Fredrik Midtsjö, yeni sezonda da İstanbul'da kaldı.

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eyüpspor’a Hoş Geldin Fredrik Midtsjö. Eyüpspor’umuz, Pendikspor'dan Fredrik Midtsjö ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Midtsjö'ye 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz."

Norveçli futbolcu geçen sezon Pendikspor formasını 26 maçta giydi ve 1 gol attı.