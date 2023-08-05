Midyat’ta kayıp çocuk komşu evin bahçesinde uyurken bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Muhammed M, imamın cami hoparlöründen anons etmesi üzerine komşu evin bahçesinde uyurken bulundu.

KAYNAK: AA
Midyat’ta kayıp çocuk komşu evin bahçesinde uyurken bulundu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; çocuğun ailesi yaklaşık 6 saat sonra kavuşmanın sevincini yaşadı.

Aile jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi

Kırsal Budaklı Mahallesi’nde oturan Muhammed M’nin ailesi, çocuklarını evin çevresinde bulamayınca kaybolduğunu düşündü. Aile, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Mahalleye sevk edilen ekipler, çevrede arama çalışması başlattı.

İmamın anonsu sonucu çocuk bulundu

Bu sırada mahalle imamı da caminin hoparlöründen yaptığı anonsla mahalle sakinlerinden kaybolan çocuğun bulunması için destek istedi. Mahalle sakinlerinin de evlerin çevresinde yaptığı arama sonucu Muhammed M, komşu evin bahçesinde uyurken bulundu.

Çocuk ailesine teslim edildi

Çocuk AFAD ekiplerince aileye teslim edildi. Ailesi yaklaşık 6 saat haber alamadıkları çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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