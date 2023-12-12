MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununda mücadele etti. Şefler mavi takım kaptanlığı oyununda yarışmacıların midye dolma yapmalarını istedi. MasterChef'te yapılan midye dolma tarifi ise merak konusu oldu. Peki, midye dolma nasıl yapılır? Evde midye dolma tarifi için malzemeler neler?

İşte midye dolma tarifi…

MİDYE DOLMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 25 adet midye

Midye dolma içi için;

- 1 adet kuru soğan

- 1 su bardağı pirinç

- Yarım su bardağı su

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı yenibahar

- 2 çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığı tuz

MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

Midyeler öncelikle kullanacağımız tencereye tek sıra halinde dizerek 1 su bardağı su ile ocağa koyulur. Midyeler açılınca ise süzülür, midyelerin içinin bu aşamada pişmemesi gerekiyor.

Midyeler aralanınca süzmek gerekiyor. Midyeleri dikkatli bir şekilde açarken o sinirleri de kesmeliyiz. Açınca içinde midyenin sakalı denilen küçük bir yosun parçası bulunur. Midyenin etine zarar vermeden, elimizle onuda koparır, temizleriz. Yine hassas bir şekilde midyeleri soğuk sudan geçirir, süzeriz. Midyelerimiz bu şekilde doldurulmaya hazır hale gelir.

Diğer tarafta ince kıyılmış soğanı sıvı yağda pembeleştirdikten sonra pirinci ve tuzu ilave eder, yarım su bardağı suyla pişiririz. Pişen iç pilavımızın içine yenibaharı ve karabiberi ilave eder, harmanlarız.

Her midyenin içine yarım yemek kaşığı pilav koyar ve üst üste gelecek şekilde kapatırız.

Dikkatli bir şekilde tencereye yerleştiririz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdirir 1 çay bardağı da su ilave ettikten sonra, kısık ateşte 20 dakika pişiririz.

Pişen ve ılıyan midyeleri soğutmak için dolaba koyarız.