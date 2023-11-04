Migren ataklarını tetikleyen besinler ortaya çıktı

Migren ağrılarının oluşmasında beslenme alışkanlıkları da etkili olabilmektedir. Bazı besinler, sinir sisteminde değişikliklere yol açarak ağrıyı tetikleyebilmektedir.

Migren tedavisinde ilaçların yanı sıra beslenme de dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Migren hastaları, hangi besinlerin ağrılarına neden olduğunu belirlemek için beslenme günlüğü tutmalı ve atak dönemlerinde bu besinlerden uzak durmalıdır.

Beslenme ile migren ağrılarını %30 oranında azaltmak mümkündür. Migren ağrılarını tetikleyen besinler arasında en yaygın olanı açlıktır. Ayrıca çikolata ve alkol de sık rastlanan tetikleyicilerdendir. Migren hastaları, bazı besin öğelerine karşı hassasiyet gösterebilirler. Bu besin öğeleri arasında MSG (monosodyum glutamat), nitrat, nitrit, tiramin ve histamin gibi kimyasallar bulunmaktadır. Kafein tüketimi de migren ile ilişkili bir faktördür. Fazla kahve içmek veya kafeini bırakmak zonklayıcı baş ağrılarına neden olabilmektedir. Hazır ve paketli gıdalarda kullanılan sodyum nitrit de bazı kişilerde baş ağrısına sebep olabilmektedir. Bu kimyasal, damarların genişlemesine neden olabilmektedir. Sigara, stres, yorgunluk ve bilgisayar veya televizyon karşısında uzun süre kalmak da migren ataklarını tetikleyebilmektedir. Sert, tuzlu ve çedar peynirleri, tiramin içerdikleri için atak riskini arttırmaktadır. Çikolata, feniletilamin içerdiği için atak riskini arttırmaktadır. Turunçgiller, oktopamin içerdiği için atak riskini arttırmaktadır. Alkollü içecekler, histamin içerdiği için atak riskini arttırmaktadır. Yer fıstığı, IGG (İmmünglobülin G) antikoru içerdiği için atak riskini arttırmaktadır.

MİGREN HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Migren hastaları, kan şekerinin düşmesini önlemek için öğün atlamamalı, günde 2-2,5 litre su içmeli ve 30 dakika yürüyüş yapmalıdır.

Uyku düzenine dikkat etmeli ve günde en az 7 saat uyumalıdır. Kafein alımını azaltmak ağrıları hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Ağrı başladığında Melisa Çayı ve Ihlamur gibi bitki çayları içmek rahatlatıcı olabilmektedir.