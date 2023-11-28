Migreni tetikleyen gıdalar ortaya çıktı

Migren ağrılarını başlatan besinler arasında nitrat içeren, histamin salgılanmasına neden olan ve eski olan kaşar peyniri, mayalı içecekler, şarap gibi yiyecek ve içecekler bulunur.

Ayrıca bazı tuzlar ve atıştırmalıklarda yer alan koruyucu ve lezzetlendirici gıda katkı maddeleri de migren hastaları için sakıncalıdır.

Glüten içeren buğday ürünleri de fazla alındığında bağırsak duvarını zayıflatır ve iltihaplanmaya yol açarak migren krizine sebep olur. Bu nedenle bu ürünlerden kaçınmak gerekir.

Migren hastalarının alerji yapabilecek yumurta akı, bazı kuruyemiş çeşitleri, narenciye meyveleri gibi gıdalar ile soya ve soya ürünleri de tüketmemesi önerilir.

MİGREN HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN GIDALAR

Kahve, günde 1-2 fincan sınırında kaldığında migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olur, ancak fazla içildiğinde migren ataklarının sıklığını artırır.

Bitter çikolata da vücudun az miktarda kabul edebildiği bir gıdadır. Fazla tüketildiğinde migren ataklarını daha sık ve şiddetli hale getirir.