Migrenle ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Migren, beyindeki anormal aktivite sonucunda sinir sinyallerini geçici olarak etkileyen ve genellikle başın bir tarafında şiddetli, zonklayan ağrıya yol açan bir nörolojik rahatsızlık olduğu biliniyor.

Migrenin bilinen yaygın tetikleyicileri arasında östrojen seviyelerindeki düşüş, alkol tüketimi, stres, soğuk hava ve uykusuzluk yer alır.

Migren atağının belirtileri arasında ışığa, sese ve kokulara karşı aşırı hassasiyet, mide bulantısı, kusma, tek taraflı görme kaybı, konuşma zorluğu ve başın bir tarafında yoğun ağrı bulunur.

Kadınların yaklaşık %20'si ve erkeklerin %8'i migren hastasıdır.

Prof. Ebru Kolsal, çocukluk döneminde baş ağrılarının yaygın olduğunu ve migrenle mücadele yerine onunla barışık yaşamayı önerdi.

Prof. Dr. Ebru Kolsal, çocuklarda baş ağrısının yaygın bir şikayet olduğunu, ergenlik döneminde bu oranın %70-80'lere çıktığını belirtti.

Kolsal, sürekli baş ağrılarının tanı için önemli olduğunu, ani başlayan ve enfeksiyon belirtileri gösteren baş ağrılarının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kolsal, gece uykudan uyandıran ve sabahları kusmayla birlikte gelen baş ağrılarının beyin içi basınç artışına işaret edebileceğini, bilinç kaybı, nöbet veya motor fonksiyon kaybı gibi ek belirtilerin kanama veya inme ihtimalini düşündürdüğünü söyledi.

Nörolog Dr. Büşra Ölmez, migren aşısının ağrıları azaltmada etkili olduğunu ve hastaların evde kendilerine iğne yapabileceklerini belirti.

Nörolog Dr. Büşra Ölmez, dirençli migren vakalarında sinir blokajı yönteminin kullanıldığını, bu işlemin başın arkasına lokal anestezi ile yapıldığını ve uygulama sıklığının kişiye göre değişebileceğini ifade etti.

Son dönemde migrenin önleyici tedavisinde kullanılan atogepant türü haplar, İngiltere'de NHS kapsamında sunulmaya başlandi.

Kronik ve epizodik migren tedavisinde kullanılacak bu oral ilacın, kısa sürede hastalara sunulması beklenmekte.

Sağlık uzmanları, ülkede yaklaşık 170 bin kişinin bu yeni tedavi yönteminden yararlanabileceğini belirtmekte.

Migren, şiddetli baş ağrılarıyla kendini gösterir ve ataklar sırasında kişinin günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini zorlaştırabilir.

Migren Nedir?

Migren, başın bir tarafında tekrarlayan zonklama atakları ile karakterize bir baş ağrısı türüdür.

Bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterir.

Tetikleyiciler arasında bazı ilaçlar, kırmızı şarap gibi alkollü içecekler, aşırı kafein, stres, parlak ışık, gürültü ve uyku problemleri bulunur.

Migren Belirtileri Nelerdir?

• Ense kökünden başlayarak yayılan şiddetli ve zonklayan baş ağrısı

• Mide bulantısı ve kusma

• Işık ve seslere karşı aşırı duyarlılık

• Baş dönmesi, bayılma ve bilinç değişiklikleri

• Kulak çınlaması

• Geveleyerek konuşma

• Görme bulanıklığı ve zorluğu

• Ruh hali değişimleri ve depresyon

• Yorgunluk ve enerji düşüklüğü

• El ve ayaklarda uyuşma

• Artan yeme isteği

• Konuşmada zorluk

Migren Tedavisi Nasıl Yapılır?

• Baş ağrısı takvimi tutmak

• Düzensiz uyku düzeninden kaçınmak

• Düzenli egzersiz yapmak

• Stres yönetimi tekniklerini öğrenmek

• Sağlıklı kiloya ulaşmak

• Alkol tüketiminden kaçınmak