Migros dev firmanın mağazalarını devralıyor. 26 şubesi vardı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli market zincirlerinden Migros, Ege Bölgesi'nde önemli bir büyüme adımı atıyor.

İzmir'de üretim ve satış yapan Hobi Parfümeri'nin şube ağının büyük çoğunluğunun kiralama haklarını devralıyor.

Resmi süreci başlatan ve Rekabet Kurumu'ndan onay alan Migros, böylece Hobi Parfümeri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22 adet mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin devralacak.

1988 yılında kozmetik sektöründeki yatırımlarına başlayan Hobi Parfümeri, 20'si İzmir'de 26 mağazaya sahip.