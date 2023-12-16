Migros dev firmanın mağazalarını satın aldı. 26 şubesi vardı

Yeniakit'in haberine göre, Türkiye'nin en önemli market zincirlerinden Migros, Ege Bölgesi'nde önemli bir büyüme adım attı.

Migros, online satışlarda başarılı olduktan sonra bir kozmetik mağazası satın aldı. Bu mağaza, İzmir’de üretim yapan ve Ege’de çok şubesi olan Hobi Parfümeri.

Migros, Rekabet Kurumu’nun izniyle Hobi Parfümeri’nin 26 mağazasını ve mallarını aldı. 15 gün içinde devir işlemleri bitecek.

Hobi Parfümeri, 1988’den beri kozmetik sektöründe. Migros, Hobi Parfümeri’nin 26 şubesine yatırım yapacak.

MİGROS NE ZAMAN KURULDU

Migros, 1954 yılında İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay’ın öncülüğünde, İstanbullulara uygun fiyatlı ve düzenli satış sunmak için İstanbul Belediyesi tarafından kurulan bir perakende zinciridir.

1975 yılında Koç Holding, Migros’un hisselerini satın aldı ve 1991 yılında şirket halka arz edildi. Migros, 1990 yılı sonlarında büyük ölçekli mağazacılığa geçiş yaptı. 2005 yılında Tansaş’ı satın alarak bünyesine kattı. Migros, 2200 yılı itibariyle 2213 Migros, 61 Macrocenter ve 30 Ramstore mağazasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet göstermektedir.

Migros, Migros Sanal Market ve Migros Hemen gibi online alışveriş uygulamalarıyla da müşterilerine hizmet vermektedir. Migros mağazaları M, MM, MMM, 5M şeklinde dört kategoriye ayrılmaktadır.

M Migroslar, gıda dışı ürünlerden sadece temel olanları, MM Migroslar, daha çeşitli ürün seçenekleri, MMM Migroslar, mağaza içinde tekstil, elektronik, kitap ve kozmetik ürünleri, 5M Migroslar ise gelişmiş mağaza içinde tekstil, elektronik, kitap ve kozmetik ürünlerini barındırır.