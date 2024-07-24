Migros dev mağazasını sattı

Migros'tan dikkat çeken satış... Firma Kazakistan'daki iştirakı Ramstore Kazakistan LLC’nin pay devri anlaşması imzaladı. Satış TOO Evrazia Almaty şirketine yapıldı. Satış rakamının ise 34,5 milyon dolar yaklaşık 1 Milyar 150 milyon lira olduğu öğrenildi.

Migros satış ile ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a açıklama yolladı. KAP'a yapılan bildirimde, Kazakistan’daki faaliyetlerini sadece Almatı şehrinde bulunan alışveriş merkezinin yönetimi ile sürdüren şirketin ortaklığı Ramstore Kazakhstan LLC’nin (“Ramstore Kazakistan”) yükümlülükleri ile beraber yüzde 100 paylarının devri için, mevcut parite ile yaklaşık 34,5 milyon USD (21.578.200 USD + 11.800.000 Euro) karşılığında, TOO Evrazia Almaty şirketi ile sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olarak ise 23 Temmuz 2024 olarak gösterildi. KAP açıklamasında ayrıca şirketin uzun vadeli stratejileri doğrultusunda alınan kararın Migros’un yurt içi operasyonlarındaki karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefine katkı sağlayacağı belirtildi.

KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.