Migros dev yemek şirketini satın aldı. KAP açıklaması yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Migros dev yemek şirketini satın aldı. KAP açıklaması yapıldı
Migros ve bağlı ortaklığı Dijital Platform, CRC Danışmanlık ve Organizasyon'un (Gurmepack) yüzde 50 payını 88,8 milyon TL bedelle aldı.

Migros ve Dijital Platform, 88.8 milyon TL ödeyerek Gurmepack'in yüzde 50'sini satın aldı, bu sayede paketli yemek üretimi konusunda faaliyetlerini genişletiyor.

KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"04.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, paketli yemek üretimi konusunda faaliyet gösteren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'ye ("Gurmepack") Migros Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

Yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma uyarınca, Gurmepack'in ödenmiş sermayesinin %30'una tekabül eden 120.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %20'sine tekabül eden 80.000 adet pay ise Dijital Platform tarafından 26.12.2023 tarihinde devralınmıştır.

Toplam %50 pay için nihai pay devir bedeli 88.763.860 TL'dir. Söz konusu tutarın 53.258.316 TL'si Migros Ticaret A.Ş. tarafından, 35.505.544 TL ise Dijital Platform tarafından ödenmiştir."

n-wide2x-16x9-fill.jpg

1694465402-happylove-top-p-migros-alanya-pinterest-47.jpg

migros.webp

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Garanti Bankası personeline beklemeden zam yaptı. İşte o zam oranı
Migros dev firmanın mağazalarını satın aldı. 26 şubesi vardı
Son Haberler
Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı oldu Magazin
Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı oldu
Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı. Muavini neden ezdiğini açıkladı Gündem
Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı. Muavini neden ezdiğini açıkladı
Gereğini yapan Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ın avukatı oldu Gündem
Gereğini yapan Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ın avukatı oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun acı rakamı açıkladı 'Milyonlarca emekli ve işçinin cebine giren ücret cayır cayır yanacak Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun acı rakamı açıkladı 'Milyonlarca emekli ve işçinin cebine giren ücret cayır cayır yanacak
Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi Gündem
Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi
Kadının cansız bedeni denizden çıktı Gündem
Kadının cansız bedeni denizden çıktı
İç çamaşırı ile yatmak sağlığa zarar veriyor mu? İşte yanıtı… Sağlık
İç çamaşırı ile yatmak sağlığa zarar veriyor mu? İşte yanıtı…