Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi saat 12.43 itibari ile yüzde 0,43 düşüşle 11 bin 75 puandan işlem görüyor. Ancak sabah saatlerinde iki dev şirketin hisselerindeki düşüş piyasalara damga vurdu.

Türkiye'nin dev zincir marketlerinden Migros ve BİM hisselerinde sert düşüş yaşanmasının ardından yaklaşık 1 saat önce borsada devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Migros (MGROS) hisselerinde yüzde 4,92 kaybın ardından sürekli işleme ara verildi. Tek fiyat emir toplama başladı. BİM (BİMAS) hisselerinde de sürekli işleme yüzde 4,73 kaybın ardından ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı.

BANKALAR HEDEF FİYATLARDA ARTIŞA GİTMİŞTİ

HSBC Global 28 Kasım 2025 tarihli “Türk Gıda Perakendecileri” raporunda, sektörün artan rekabet ve maliyet baskıları karşısında strateji değiştirdiğine vurgu yapmış ve BİM, Migros ve Şok Marketler için hisse başına hedef fiyatlarda artışa gitmişti. Kuruluş dün her üç hisse senedi için de yatırım tavsiyesini “AL” olarak teyit etmişti.

Citigroup (Citi) da BIST'te işlem gören üç büyük perakende devi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncellemiş ve her üç hisse senedi için de yatırım tavsiyesini "AL" olarak sürdürmüştü.

Öte yandan TÜİK’in açıkladığı rakamların beklentilerin altında gelerek aylık bazda 0,87 artmasının da perakende sektöründeki hisselerin düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.