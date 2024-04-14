Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi uzatıldı

Kaynak: AA
Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi uzatıldı
İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi yerel saatle 12.00'ye uzatılmasına karar verildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, şehir merkezinde bulunan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanı, 02.30 ile 07.30 arası kapatılmış ve bu saatler arasındaki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Bu aralık, öğlen 12.00'ye kadar uzatıldı." İfadeleri kullanıldı.

İran'ın İsrail'e dün gece insansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Düzenlenen saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini aktarmıştı.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı düzenlemişti.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini fakat güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini ifade etmişti.

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