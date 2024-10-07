Mike Tyson'dan yaklaşan maç öncesi gövde gösterisi

Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ringlere dönmeye hazırlanıyor. Birkaç ay önce yaşadığı tıbbi soruna rağmen Tyson, antrenmanlarda sergilediği performansla hala eski formunu koruduğunu kanıtladı. 58 yaşındaki ünlü boksör, sosyal medya hesaplarından paylaştığı son antrenman görüntüleriyle gücünü ve hızını tekrar gözler önüne serdi. Yaptığı kombolar, karşılaşacağı rakibi Jake Paul’un tüylerini diken diken edecek türden.

SAĞLIK SORUNLARI MAÇIN ERTELENMESİNE SEBEP OLDU

Mike Tyson, Mayıs ayında uçakta yaşadığı mide ülseri atağı nedeniyle hayranlarını endişelendirmiş ve bu durum, Jake Paul ile planlanan maçın ertelenmesine neden olmuştu. Ancak Tyson, bu sağlık sorununu geride bırakarak eski formuna kavuştuğunu gösterdi. 15 Kasım’da AT&T Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu dev maç öncesi Tyson, yaptığı açıklamada son 50 güne girdiklerini ve bu süreçte tamamen hazır olacağını belirtti. Hem Tyson hem de Paul, Tyson’ın sağlığı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığını dile getirdiler.

DEV MAÇ YILIN EN BÜYÜK ETKİNLİĞİ OLMAYA ADAY

Jake Paul, geçtiğimiz ay verdiği bir demeçte Mike Tyson’ın 15 Kasım’a kadar hazır olacağından o kadar emin olduğunu, yedek bir rakip belirlemediklerini açıklamıştı. Tyson’ın son antrenman görüntüleri de Paul’ün neden bu kadar kendinden emin olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Tyson’ın etkileyici formu ve motivasyonu, bu karşılaşmanın yılın en büyük boks etkinliği olacağına işaret ediyor. Dev maçın Netflix üzerinden yayınlanacak olması, milyonlarca izleyiciye ulaşmasını sağlayacak ve boks severleri ekran başına kilitleyecek.