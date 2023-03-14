Mikrofon uzatılan vatandaş kitabın ortasından konuştu 'Makam araçlarının mazotunu köylüye verseler gıdada birinci oluruz'

Mikrofon uzatılan bir vatandaş daha önce konuşanları kast ederek “Şimdi burada yorum yapanlar bablarına, analarına, dayılarına sorsunlar. Eskiden bir ev alabilirler miydi? Şimdi alabilirler mi?” diye sordu.

Vatandaş şöyle devam etti “Türkiye Cumhuriyeti’nin iki tane temel konusu vardır. Bir eğitim, bir adalet. İkisi de yıprandı. Geçen Tayyip Erdoğan dedi ki “Almanya’da 3 milyon üniversite öğrencisi var. Bizde 8 milyon. İki senelik okullarda çocukların geleceği kararıyor. Hiçbir meslek öğrenemiyorlar. Hayata da kötü bir zihniyetle bakıyorlar. Evlenemiyorlar, kiralara bakıyorlar, duruma bakıyorlar. Bir emekli eskiden emekli maaşıyla kredisiyle birazda borçlanarak, ev alabilirlerdi. Adamın şimdi, üç çocuğu var, bu üç çocukla şimdi nerede oturacağım, diye uğraşıyor.” dedi.

Vatandaş “Şimdi üretmeyen bir toplum bunları konuşuyor. Dine sarılır. Bugün sen ayçiçeği için Ukrayna’nın kapısında, buğday için Rusya’nın kapısındasın. Almanya’da 16 bin makam arabası var. Türkiye’de 116 bin makam arabası var. Şu makam arabasının mazotunu köylüye verseler gıdada birinci oluruz. Bu kadar yeter. Üretmeyen bir toplum, yok olmaya mahkumdur.”

Sadece Allah şükret, porsiyonları küçült. Bunlar boş işler." diyerek sözlerini bitirdi.