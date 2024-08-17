Milan dev transferi bitirdi. İmzalar atıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, uzun süredir gündeminde olan Youssouf Fofana transferini resmen tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Milan, Fofana'nın transferi için Monaco'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve performansa dayalı olarak 2 milyon euro bonus ödeyeceğini belirtti.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Milan yetkilileri, Fofana'nın takıma katılmasının orta sahadaki dinamizmi artıracağını ve genç oyuncunun gelecek yıllarda Milan'ın başarısında önemli bir rol oynayacağına inandıklarını ifade etti.

Fofana, Monaco'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.

Milan, bu transferle orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi ve yeni sezonda daha rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor. Fofana'nın, Milan formasıyla göstereceği performans merakla bekleniyor.