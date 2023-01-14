Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü

Lecce'deki Via Del Mare Stadı'da oynanan müsabakada, şampiyonluk kovalayan Milan ile orta sıralardaki Lecce kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Milanlı Theo Hernandez'in 3. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Federico Baschirotto ile farkı 2'ye çıkaran Lecce, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Milan, ikinci yarıda Rafael Leao'nun 58. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Konuk tamı, 70. dakikada Davide Calabria ile eşitlik (2-2) golünü buldu.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Milan, 47 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde kaldı. Lecce ise 20 puanla 12. basamakta yer aldı.