Milan Lecce'ye takıldı

İtalya Serie A'da Milan, Lecce ile 2-2 berabere kaldı.
Via Del Mare'deki oynanan mücadelenin gol perdesini Giroud açtı.
Sonrasında Milan, Tijjani Reijnders durumu 2-0 yaptı.
Lecce, ikinci yarıda maça ortak oldu. İlk olarak 66. dakikada Nicola Sansone ile İtalyan ekip farkı bire indirdi.
70. dakikada ise Lameck Banda skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Milan, bu sonuçla birlikte ligdeki son 4 maçında galibiyet alamadı.
Bu sonuçla birlikte Milan, 23 puana yükseldi.
Lecce ise puanını 14 yaptı.