Milan Lecce'ye takıldı

Serie A'da Milan, Lecce ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Milan Lecce'ye takıldı

İtalya Serie A'da Milan, Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

Via Del Mare'deki oynanan mücadelenin gol perdesini Giroud açtı.

Sonrasında Milan, Tijjani Reijnders durumu 2-0 yaptı.

Lecce, ikinci yarıda maça ortak oldu. İlk olarak 66. dakikada Nicola Sansone ile İtalyan ekip farkı bire indirdi.

70. dakikada ise Lameck Banda skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Milan, bu sonuçla birlikte ligdeki son 4 maçında galibiyet alamadı.

Bu sonuçla birlikte Milan, 23 puana yükseldi.

Lecce ise puanını 14 yaptı.

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