Milan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Milan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Milan ne demek? Milan isminin anlamı nedir?

MİLAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Milan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Zarif, kibar.

- Sevgili, değerli, kıymetli.

- Sevilen kimse.

MİLAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Milan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Milan adını koymak caizdir.