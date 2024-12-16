Milan taraftarından sert tepki: Biz Amerikalı değiliz!

AC Milan, 15 Aralık 2024'te, kulübün 125. yılına özel büyük bir kutlama düzenledi. Stadyumda eski futbolcuların yürüyüşü ve kazandıkları kupa ödülleriyle unutulmaz bir gece yaratılmaya çalışılsa da, atmosfer kısa sürede bozuldu. Kutlamaların ortasında, Curva Sud tribünlerinde yer alan taraftarlar, "Artık var olmayan bir Milan'ı onurlandırıyoruz" yazılı bir pankart açarak, kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdiler.

Maçın son düdüğü çaldığında, 0-0 berabere biten mücadele sonrası taraftarlar takımını ve teknik direktör Paulo Fonseca'yı sert bir şekilde protesto etti. Ancak asıl hedef, kulüp sahibi Gerry Cardinale'di. Cardinale'in stadyumda bulunmaması, tepkinin daha da büyümesine neden oldu. Taraftarlar, hem kulübün mevcut durumundan hem de yönetiminin Amerikan sahipliğiyle ilgili rahatsızlıklarını vurgulayarak, "Biz Amerikalı değiliz" sloganını sıkça tekrarladılar.

Rossoneri'nin bu sezonki performansı da taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Seri A'da Atalanta'nın 14 puan gerisinde olan Milan, Bologna'nın ise iki puan arkasında bulunuyor. Oysa, sezon başında şampiyonluk hedefleriyle yola çıkan kulüp, şu an orta sıralarda yer alıyor ve bu durum taraftarların öfkesini körüklüyor.

Gerry Cardinale'in kulübü devralmasının ardından AC Milan, finansal büyüme ve yeni yatırımlar vaat etse de, taraftarlar sahadaki başarısız sonuçların ve kulübün tarihinden uzaklaşılmasının verdiği rahatsızlıkla bu değişime karşı çıkıyor. Cardinale, bu tepkilerle yüzleşmek zorunda kalırken, Milan'ın geleceği üzerindeki belirsizlik devam ediyor.