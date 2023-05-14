Milan'a Spezia darbesi

Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia'ya yenildi.

Milan'a Spezia darbesi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi.

Ligi, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir sırada bitirme hedefindeki Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia'ya konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, 75. dakikada Wisniewski ve 85. dakikada da Esposito'nun golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Milan, 61 puanla 5. sırada kaldı.

Spezia ise bu kritik galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Spezia, 30 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bugün oynanan bir diğer maçta ise Salernitana, konuk ettiği Atalanta'yı 90+3. dakikada Antonio Candreva'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, yedek soyunduğu maçın 70. dakikasında Berat Djimsiti'nin yerine dahil olarak kalan dakikalarda forma giydi.

Salernitana, bu galibiyetle puanını 38'e yükseltip 15. sırada yer aldı ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı.

Atalanta ise gelecek sene Avrupa kupalarına gitmek için üst sıralarda yer alma hedefinde yara aldı ve 58 puanla 7. sırada kaldı. (AA)

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
Eurovision 2023'ün kazananı İsveç oldu Kültür Sanat
Eurovision 2023'ün kazananı İsveç oldu
Uzman isim 'uzun zamandır bir faaliyet yok' diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz Güncel
Uzman isim 'uzun zamandır bir faaliyet yok' diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz
Inter gol yağdırdı Spor
Inter gol yağdırdı
Real Madrid Getafe'ye acımadı Spor
Real Madrid Getafe'ye acımadı
Messi'nin ıslıklandığı maçta PSG 5 attı, Ajaccio küme düştü Spor
Messi'nin ıslıklandığı maçta PSG 5 attı, Ajaccio küme düştü
Sakarya’da 2 katlı ahşap evde yangın: Alevler geceyi aydınlattı Yaşam
Sakarya’da 2 katlı ahşap evde yangın: Alevler geceyi aydınlattı