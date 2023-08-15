Milan'ın efsane futbolcusu Ordu'da

Kariyerinde Milan, Arsenal, Fulham, Valencia gibi takımlarda forma giyen İsviçreli eski futbolcu Philippe Senderos yeniden Ordu’ya geldi. Çambaşı Yaylası’nı gezen 38 yaşındaki eski stoper temiz havanın keyfini sürdü.

YAYLANIN MEŞHUR ÇAYCISINA DA GİTTİ

Çambaşı Yaylası’nı gezen eski futbolcu Karadeniz’de çay içmeyi de ihmal etmedi. Senderos yaylanın meşhur çaycısı Serdar Şimşek’i ziyaret etti. Birlikte çay içen ikili bir hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.

DAHA ÖNCE DE ORDU'YA GELMİŞTİ

Eski futbolcu Philippe Senderos, 2019’da iş insanları Mert Şenocak ve İsmet Yiğit Şenocak’ın özel daveti ile Ordu’ya geldi. Ailesi ile Karadeniz’in yaylalarını ziyaret eden Senderos daha sonrasında Orduspor’un stadını ve tesislerini de gezdi.

SÜPER LİG'İ HAK EDEN BİR TAKIM

Ziyareti sırasında Orduspor’un tesislerine hayran kaldığını söyleyen Philippe Senderos şu ifadeleri kullandı: “Bu şehrin mutlaka Süper Lig’de bir takımı olması gerekiyor. Yeni Orduspor, Süper Ligi hak eden bir takım.”