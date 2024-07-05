Milano Havalimanı'nın yeni adı ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milano Havalimanı'nın yeni adı ortalığı karıştırdı

İtalya Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, bir kaç saat önce yaptığı açıklamada, Milano Havalimanı'nın yeni ismini açıkladı.

Bakan Salvini yaptığı açıklamada Milano Havalimanı'na İtalya eski başbakanı ve iş adamı Silvio Berlusconi'nin adının verileceğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, merkez-sağ görüşlü Forza Italia Partisi'nin başında iken dört hükümet kurdu ve modern zamanların İtalya'daki en ayrıştırıcı figürlerinden biri olarak pek çok skandala imza attı.

Güney İtalya'da düzenlenen bir konferansta konuşan Salvini, sivil havacılık otoritesinin, Milano çevresindeki Lombardiya bölgesinin, ülkenin finans başkenti olan Berlusconi'nin onuruna resmi adaı Malpensa olan Milano Havalimanı'nın adının değiştirilmesi talebini onayladığını belirtti.

Bakan'ın açıklamasından sonra pek çok İtalyan kararı "utanç verici" bulduğunu ve oraya asla yeni ismiyle seslenilmeyeğini belirtti.

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