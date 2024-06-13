Milas'ta orman yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Milas ilçesinde yer alan Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden aktarılan bilgiye göre, ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ormandaki alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihabarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri intikal etti. Kısa zaman içinde olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

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