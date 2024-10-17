Milas’ta 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milas’ta 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce sabahın erken saatlerinde çıktığı eve geri dönmeyen 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demir, 15 Ekim Salı günü sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Demir'in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenen yakınları kendi imkanları ile bir süre aradı.

Aramalar sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri ile AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dere Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı.

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Demir yapılan araştırmalar neticesinde öğle saatlerinde dağlık arazide, bir zeytin ağacının altında ölü olarak bulundu.

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Demir'in ölüm haberini alan ailesi yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Milas’ta 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu

Milas’ta 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu

Milas’ta 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu

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