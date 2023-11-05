Milas’ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaza, Milas ilçesi Halil Bey Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. (21) idaresindeki motosikletin seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Yere devrilen ve kontrolsüz bir şekilde savrulmaya başladı. Sürücü, önce bir ağaca, ardından da kaldırımda yürüyen F.O.'ya (38) çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, hem motosiklet sürücüsü İ.K. hem de çarptığı yaya F.O. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine ulaşan trafik ekipleri ise ikinci bir kazayı önlemek için güvenlik önlemi aldı.

Yola dağılan motosiklet parçaları ve dökülen yağlar, yetkililerin titiz çalışmaları sonucu temizlendi ve trafik güvenli bir şekilde normale döndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.