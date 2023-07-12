Milas'ta orman yangını 4 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 4 saatte kontrol altına alındı. Önlem amacıyla alevlerin ilerlediği Kuyucak Mahallesi tahliye edilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Milas'ta orman yangını 4 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15:00 sularında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milas Boğaziçi bölgesinde başlayan, rüzgârın etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerleyen alevlere 8 uçak ve 14 helikopterle havadan, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinası ve 615 orman işçisi ile karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi.

Önlem amacıyla alevlerin ilerlediği Kuyucak Mahallesi tahliye edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ekiplerin yangınla mücadele için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına anında müdahale edildiğini belirten Tavlı, "Yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı." dedi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Sahil Güvenlik ekipleri, hava araçlarının denizden güvenli şekilde su alabilmesi için bölgede önlem aldığı görüldü.

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