Milas'ta orman yangını çıktı

Milas'ta çıkan orman yangını, Milas-Bodrum Karayolu Güllük Kavşağı bölgesindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıktı. Ormanlık arazi üzerinde çıkan yangında bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri intikal etti. Kısa zamanda yangın yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.