Milas’ta vatandaşlar yangında çatıya çıkarak kurtuldular

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇATIYA ÇIKARAK KURTULDULAR

Bu sırada evde bulunan 3 kişi, yoğun duman ve alevler nedeniyle 3. kattan çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da çatıda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkan ekipler, 3 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti.

Ekipler, yangın çıkan evde yaptıkları aramada bir kediyi de sağ olarak kurtardı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.