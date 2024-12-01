Milas’ta yol kenarında bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Milas’ta yol kenarında bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

Muğla'nın Milas ilçesi Avşar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesi Avşar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, tarlanın kenarında hareketsiz halde yatan kişinin 50 yaşındaki Abdullah Uluçam olduğu tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uluçam'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Şüpheli ölümle ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor. Abdullah Uluçam'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi yapılacağı öğrenildi.

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