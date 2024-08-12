Miley Cyrus tarihe geçti

Cyrus, Disney'in Anaheim'daki D23 hayran etkinliğinde şirketin mirasına olan etkisi nedeniyle takdir edilen 14 onur konuğundan biri oldu.

Yıldız oyuncu 2006 ile 2011 yılları arasında dört sezon boyunca Disney Channel'ın hit dizisine liderlik etti.

Cyrus, Kaliforniya'nın Anaheim kentinde düzenlenen D23 etkinliğinde konuşması öncesinde sahneye çıktığında, seyircilerin kendisi çılgınca alkışlamaları arasında gözyaşlarını tutamadı.

Cyrus törende yaptığı konuşmada "Ödülü birçok yönden Hannah'a ve onun tüm inanılmaz sadık hayranlarına ve hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese adanmıştır. Efsanenin kendi ifadesiyle, 'Bu hayattır" ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Colleen Atwood, Angela Bassett, Martha Blanding, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde ve John Williams da ödüllerini aldı.