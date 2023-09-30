Miley Cyrus'ın hayranıyla başı dertte! Hapisten çıkar çıkmaz evine geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın başı hayranıyla dertte. Şarkıcı, hapisten ayrıldıktan sonra evine gelen takıntılı hayranına karşı uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Miley Cyrus'ın hayranıyla başı dertte! Hapisten çıkar çıkmaz evine geldi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, takıntılı hayranına karşı geçici uzaklaştırma kararı çıkarttı. 30 yaşındaki şarkıcının Los Angeles'taki evine gelen hayranın, birkaç gün hapisten çıktığı öğrenildi.

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TMZ'nin haberine göre 52 yaşındaki Alexander Kardalian, 2018 yılından beri şarkıcıya birçok mektup gönderdi. 2022 yılında ise Kandalian iki kere şarkıcının evine geldi.

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Cyrus'a uygunsuz yorumlarda bulunan ve şarkıcıdan para isteyen Alexander Kardalian'ın yıldızın evine gelmeden birkaç gün önce hapisten çıktığı bildirildi.

Şarkıcı hayranına karşı geçici uzaklaştırma kararı çıkarttı.

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