Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars-Ardahan sınırlarındaki yüzeyi donan Çıldır Gölü, bu yıl da görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milli patenciler, buzla kaplanan gölün üzerinde sergiledikleri muhteşem performanslarıyla izleyenleri mest etti.

Her yıl kış aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Çıldır Gölü, buz tutan yüzeyi ve eşsiz manzarasıyla hem sporculara hem de doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

Bu yıl da Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Valiliği koordinasyonunda Arpaçay Çıldır Gölü'nde artistik buz pateni gösterisi sergilendi.

Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Çıldır Gölü'nün doğal güzellikleri eşliğinde yaptıkları artistik hareketler ve hız gösterileriyle nefes kesti. Milli sporcular Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç'in Çıldır Gölü'nde sergiledikleri gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Kars'ta bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden milli sporcular, kendilerine bu imkanı tanıyanlara teşekkür etti.

Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

Çıldır Gölü'nün Kars turizminin önemli bir ayağı olduğunu ifade eden Vali Ziya Polat, "Evet 2 şampiyon kızımızı Arpaçay Çıldır Gölümüzde misafir ettik. Sağ olsunlar bu etkinliğe katıldılar. Sanayi Bakanlığı'na SERKA'ya teşekkür ediyoruz.

Asıl Türkiye şampiyonu inşallah Avrupa'dan şampiyonluk getirecek kızlarımıza teşekkür ediyoruz. Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden birisi ve şu an buzun üzerinde duruyoruz. İlk ve ilkleri yaşıyoruz. Tekrar şampiyon kızlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gösteriyi izlemek için bölgeye gelen doğasever ve turistler, milli patencilerin performanslarını hayranlıkla izlerken, buzun üzerinde oluşturulan görsel şölen kameralara yansıdı. Soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlik, bölgedeki kış turizmine de önemli katkı sağladı.

Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

Mili patencilerden nefes kesen gösteri: Buz tutan Çıldır Gölü'nü ısıttılar

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