'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi! CHP'nin yeni adresi 'Malatya' oldu

CHP, yurdun dört bir tarafından belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarla kıskaca alınmış durumda...

Esenyurt ile başlayan operasyon dalgalarında 16 belediye başkanı tutuklanan CHP, 23 mart tarihinde İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla tüm Türkiye'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine başladı.

AKP'NİN KALESİ OLARAK BİLİNİYOR

CHP'nin gittiği her şehirde vatandaşların akın ederek meydanları doldurduğu mitinglerin yeni adresi, AKP'nin kalesi olarak değerlendirilen Malatya oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı'nda düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da meydanı dolduran on binlere hitap etti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün burada 35. mitingimizi yapıyoruz. Ne oldu 19 Mart'ta? Niye darbe diyoruz? Bütün Malatya bilir. Darbeler, darbeler iktidara yapılır. Ve doğası gereği iktidara yapılan bu darbelerde herkes döner, muhalefetin gözünün içine bakar. Hele hele ana muhalefetin ne diyeceği, ne yapacağı çok önemlidir. Hatırlayın, 15 Temmuz'da etle tırnak gibi oldukları, ne istedilerse verdikleri, hatta sonra birbirlerine düşünce parsel parsel Ankara'yı onlara verdin diye birbirlerini suçladıkları… birbirlerini suçladıkları bir cemaat 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı.

Biz o gün, darbenin muhatabı kim, hiç düşünmeden, o güne kadar bize yapılan… Bayılan mı var? Bakayım. Ha, orada orada, şey hemen yanında zaten. Gelmiş. Kim kötüyse yaklaştırın hemen orada bakayım, Şirin Hanım.

Biz 15 Temmuz gecesi hiç duraklamadan muhataplarımızı aradık. AK Parti'nin o güne kadar bize yaptıklarını, dediklerini bir kenara bıraktık ve darbeye karşı Meclis'te hep beraber direndik. Çünkü biz biliyoruz ki darbe sandığı, darbe milletin iradesini hedef alır. Kim milletin seçtiğine darbe yapıyorsa karşısında hep birlikte durmak icap eder. O gün, o zor sınavdan hepimiz alnımızın akıyla çıktık.

Ama bu sene 19 Mart'ta yaşadığımız darbe, evet, iktidara. 31 Mart seçimlerinin birinci partisine, o partinin İstanbul'a seçtirdiği belediye başkanına, yetmez, gelecek seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayımıza, milletimizin takdiriyle bir sonraki Cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapıldı.

Bugün şehidiniz, Malatyalı teğmenimizin evine gittim taziyeye. Çok üzüldük o yaşananlara. O konuyu da hızla Meclis'te araştırılmasını çalışıyoruz. Ama sınır boyunda bekleyen, terör deyince terörle mücadele eden, savaş deyince gözünü kırpmadan giden Mehmetçiğe de yürekten bir teşekkür alkışı.

"MURAT KURUM UTANMADAN SIKILMADAN TÖRENLER YAPTI"

6 Şubat depremi ülkemizi çok kötü şekilde yaralayan, 50.000'in üzerinde canımızı alan, her eve bir ateş, 10 şehre ateş düşüren bir deprem. İlk gün, deprem olduktan sonra ilk gece buraya geldim. İlk geceyi Malatya'da ateşin başında geçirdim. Ertesi sabah görüntüyü görünce depremin Malatya'da neler yaptığını gördüm. Ve Veli Ağbaba'nın mücadelesini, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün mücadelesini, aylar süren mücadelesini defalarca Malatya'ya gelerek, 45 gün kaldığım deprem bölgesinde 5-6 kez gelip görerek, milletvekillerimizin çalışmalarını görerek buradaydım.

O günlerde tüm Türkiye'de 650 bin konut yapılacaktı. Malatya'daki konut ihtiyacı da 101 bindi. O gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya da Türkiye'ye de bir yıl içinde bütün konutları teslim etmenin sözünü verdi. Şimdi depremin üzerinden 2,5 yıl geçti. İstanbullunun İstanbul'u yönetmesine onay vermediği Murat Kurum'u tekrar bakan yaptı. Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde 250 bininci konutu teslim ediyorum diyerek, 'Yapamazsın' dediler, 'Yapıyoruz' diye algı yöneterek, utanmadan sıkılmadan törenler yaptı.

"BİR YILDA BİTİRECEĞİZ DEMİŞLER, 2,5 YILDA KONUTLARIN YÜZDE 35'İ VERİLMİŞ"

Ey Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü bir yılda 650 bin konut. 2,5 yıl geçmiş, 250 bin konut. Konutların yüzde 38'i. Malatya'daki duruma bu sabah baktım. 101 bin konut sözü var, 35 bin konut vermişler. Bir yılda bitireceğiz demişler, 2,5 yılda konutların yüzde 35'i verilmiş.

AFAD'a göre 75 bin kişi Malatya'da konteynerda yaşıyor. İlk başta 125 bin kişiydi, 50 bini konteynerdan kurtulmuş, 75 bin kişi konteynerda yaşıyor. Doğru mu? Konteynerlar perişan durumda. Sağlık tehditte. Bu sıcağın altında 2,5 yıl sonra Malatya gibi şehirde 75 bin kişi konteynerda kalıyor. Bu Murat Kurum utanmadan teslim töreni yapıyor, milletten alkış istiyor.

"BURADAN, CANLI YAYINDA BÜTÜN TÜRKİYE'YE SESLENİYORUZ MALATYA'NIN SESİNİ DUYUN!"

Her geldiğimde hatırlatıyorlar. Arguvan'ın Yoncalı Barajı 30 yıldır bitmedi. Diyorlar ki bu baraj yılda 750 milyon lira, neredeyse 1 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacak ama halen daha bitmedi. Çiftçilerin zararlarının bir an önce karşılanması gerekiyor. Üreticilerin bankalara olan borçlarının faizlerinin silinmesi, ana paranın her derhal ertelenmesi gerekiyor. Elektrik ücretlerinde indirim yapılmalı, elektrik ücretinin ödenmediğinde derhal kesim işlemi durdurulmalı, eskiden olduğu gibi hasat dönemine bırakılmalı. Ama bu sene elektrik borçları ile ilgili mutlaka bir erteleme ve bunun için faizsiz bir kredilendirme yapılmalı. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınmamalı.

Ayrıca Malatya'da AK Parti'nin bir şampiyonluğunun acısı çekiliyor. Türkiye'yi dünya sığır ithalatçılığında birinci yaptılar. Malatya'daki besicileri perişan ettiler. Yetmezmiş gibi şap hastalığı da %50 ila 80 arasında et ve süt üretiminde sıkıntı yarattı. Bunun için derhal Malatya'nın çiftçisine de, besicisine de bu devletin sahip çıkması gerekiyor. Malatya'nın sesini duyurmamızı istedi arkadaşlar. Buradan, canlı yayında bütün Türkiye'ye sesleniyoruz: Malatya'nın sesini duyun!

"HEM TERÖRSÜZ HEM DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE'NİN ARKASINDAYIZ. BİZ BARIŞIN DA, DEMOKRASİNİN DE TEMİNATIYIZ"

Ve bugün aslında çok tarihi bir gündeyiz. Erdoğan bugün tarihi bir açıklama yapacağını söyledi. Günlerdir açıklamanın yapılacağı salonun hazırlıklarını gösteriyorlar. 'Üç gün kaldı, iki gün kaldı'. Millet bugün döndü, kulağını açtı dinledi. Asgari ücrete zam açıklamadı. Emekliye zam açıklamadı. Memur emeklisine seyyanen zam vermedi. Atanmayan öğretmene müjde vermedi. Don gören çiftçilere bir ödemeden bahsetmedi. Demokrasiye döneceğim, adil bir yönetim yapacağım demedi. Erken seçim müjdesini vermedi. Ama döndü dolaştı, döndü dolaştı, kendi partisinin propagandasını yaptı. Efendim, PKK silahları yaktı, bundan sonra AK Parti, MHP, DEM birlikteyiz. Başkasını istemeyiz. Bundan sonrası Türkiye'nin yüzyılı dedi.

41 yıldır PKK terör örgütü var. 23 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında. Ya Erdoğan başbakan ya cumhurbaşkanı. Geldiği sene 2002'de sadece 7 şehidimiz var. Oradan aldı, yalan yanlış işler yaptı. 2015-16'da 530 şehidimiz var. Geçmişte çözüm süreci dediğinde 'CHP'yi istemem. MHP o zaman buna 'Apo'yla anlaştın' diyor, 'ihanet süreci' diyor. Bu Devlet Bahçeli'ye 'kan emici vampir' diyor'. Birbirleriyle çatışıyorlar. CHP'yi istemiyorlar. Arkasından 530 tane şehit veriyoruz. Sanki buralarda hiç suçu yokmuş gibi bugün çıkmış, 'Biz anlaştık, biz yapacağız, bu işlemden fayda göreceğiz' diyor.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllardır teröre karşıyız. Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da, demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz. Karşımızda demokrasiye savaş açan, rakiplerini hapse atan, belediyelere kayyum atayan, seçilmiş siyasetçileri zindanlarda çürüten otokrat bir iktidar var. Bu anlayışla bu ülkeye demokrasi gelmez. Buradan, 'iç cephemiz güçlü olsun' diyenlere sesleniyorum, muhalefete zulmederek, zindanları siyasi tutsaklarla doldurarak yapamazsınız. Biz Saraçhane'de 7 gün, 7 gece bütün demokratlar birlikte direndik. Ümit Özdağ'a da özgürlük, Ekrem İmamoğlu'na da özgürlük, Selahattin Demirtaş'a da özgürlük dedik. Hep beraber yan yana, omuz omuza seçilmişlerin yanında durduk. Ama bugün, dün DEM Parti'yle görüştük diye bize terörist diyenler, belediye meclislerinde eski DEM'den bir belediye meclis üyesi var, kent ittifakı var, İstanbul ittifakı var diye belediye başkanlarımızı hapse atanlar, şimdi terör örgütünün başıyla oturdular, anlaştılar ama halen daha belediye başkanlarımızı içeride tutuyorlar.

"TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİNİ KİMSEYE AŞAĞILATMAM. ALNINI KARIŞLARIM SENİN!"

Bugün, şunu açıkça gördük, Erdoğan, umut siyaseti yapamadığı için, tükenmiş olduğu için, perişan olduğu için, bir daha seçim kazanma ihtimali olmadığı için bir düşman arıyor. Yine düşman siyaseti yapmak istiyor. Erdoğan'a sesleniyorum, aç olanın karnını doyurmadan, işsiz olana iş bulmadan, dertli olanın derdini çözmeden korku siyasetine geçit yok. Yıllardır "Açsın, biliyorum. İşsizsin, biliyorum. Yoksulsun, biliyorum ama oyu bana vermen lazım. Yoksa vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler" diye milleti bütün zorluklarına rağmen korku siyasetiyle kendisine oy verdirdi. Şimdi, orada yaptığı suçlamaları bugün hepsini unuttu. Yeni bir korku siyaseti, yeni bir düşman: Cumhuriyet Halk Partisi.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, durduğum yerden geri gitmem. Teröre de karşıyım, barışın da arkasındayım. Teröre de karşıyım, barışın da arkasındayım. Siyaseti sana göre yapmam. Gazi'nin partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'nin birinci partisini kimseye aşağılatmam. Alnını karışlarım senin!

"TÜRKİYE'YE MEZHEPÇİLİK ÜZERİNDEN, DİN SİYASETİ ÜZERİNDEN SANA HESAP YAPTIRMAYIZ"

Çıkmış Kürt, Türk, Arap. Kürt, Türk, Arap. Hesap, Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP. Bak bak bak. Arapların temsilcisi kendisi. Suriyelileri doldurdu, Arapların temsilcisi kendisi. Bir çatı kuracak. Çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. Bugün çeşitli siyasi partilerden açıklamalar geliyor. Biz Kürt ve Türk'ün kardeşliğine, gözyaşının bitmesine, şehit gelmemesi için her şeyi yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmamız gereken yerde dururuz. Ama Türkiye'ye bir ümmetçilik üzerinden, mezhepçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız. Biz bu işi, biz bu işi, Türkiye ittifakıyla, nasıl Malatya'da, nasıl bütün Türkiye'de 31 Mart'ta sosyal demokratlar, muhafazakâr demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar, Kürt demokratlar el ele, omuz omuza, gönül gönüle seni nasıl yendiysek yine yeneceğiz.

"BÜTÜN CHP'LİLERE SESLENİYORUM, ASLA VE ASLA KORKMAYIN"

Buradan bütün CHP'lilere sesleniyorum, asla ve asla korkmayın! Efendim, yeni bir ittifak kurulur, orada hiçbir partiyi de hor görmeyin. Hiçbir seçmeni, hele hele Kürtleri sakın Tayyip Erdoğan'ın düşündüğü gibi ilkesiz insanlar diye düşünmeyin. Kürt kardeşlerimizin de, biz Türklerin de, Alevinin de, Sünninin de kendini nasıl tanımlıyorsa Laz'ı da, Çerkez'i de, Roman'ı da, bu memleketin vatandaşı ya, Misak-ı Millî sınırında ya, baş üstünde, baş üstünde! Ne Kürt taraftarlığı ne de bambaşka kimlik çatışmaları. Ben Türk milliyetçilerine de kurban olayım, ülkücülere de kurban olayım, muhafazakârlara da kurban olayım, Kürt kardeşime de kurban olayım. Tayyip Erdoğan düş yakamızdan."

"ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPACAĞIZ. O NAMUSSUZU PARTİDEN ATACAĞIZ"

En sonunda, geçtiğimiz günlerde Manavgat'ta bir baklava kutusunun içinde paralar çıktı. Partinin genel başkanı olarak gördüm, başımdan kaynar sular döküldü. İki müfettiş, iki muhakkik görevlendirdim, yolladım. Ve sonunda iş ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta partinin de ne yaptığını da göreceksiniz. Ama buradan ifade edeyim. Bizim kusurumuz yok mu? Var. O baklava kutusunu alan adamı vaktiyle belediye meclis üyesi yapmışız. Özeleştirimizi yapacağız. O namussuzu partiden atacağız. Suça bulaşan kim varsa yakasına yapışacağız.

"BİR AY BU NAMUSSUZLA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLAR! ELİYLE KOYMUŞ BULUYORLAR"

Dün bunu iddia ettim, bugün Manavgat Savcılığı bunu kabul etmiş. Dün iddia ediyordum, bugün gerçek anlatıyorum. Haziranın 3'ünde bu namussuzu yakalamışlar. Bolca kaçak içki ve ne olduğu belli olmayan bir tozla. Çıkacak onun ne olduğu. Yüzde 99 uyuşturucu. Bunu, almışlar kaçak içkiden, şüpheli paketten hiçbir şey yapmadan salmışlar. Sonra bir ay bu namussuzla birlikte çalışmışlar. Bir ay sonra odaya birini yolluyorlar. Polisle işbirliği yapabilir, rüşvet yakalansın. Oraya koyuyorlar, eliyle koymuş buluyorlar. Kendine söylüyorlar, rahat, güneş gözlüğünü saçına takıyor. 'Aç' diyorlar, eli titremeden açıyor. 'Göster' diyorlar, gösteriyor. Sonra biz, 36 saatlik görüntülerden görüyoruz ki bu adam polisler odasına girmeden odadan çıkıyor, koridorda polisle karşılaşıyor, polis alıp geri getiriyor, odaya sokuyor, 'Kapatın kapıyı' diyor, mevzu o dakika başlıyor.

Şimdi, başka işler yakalanıp kuyruğu kaptırınca, şimdi bu güya itirafçı, iftiracı olmuş. Söylediklerinden doğru çıkan olursa, hırsızlığa karışan kim varsa bizden çekeceği var, partiden çekeceği var.

"ÜÇ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İSMİ VERİYORLAR, AK PARTİ MANAVGAT'I ALSIN DİYE"

Ama işi şuraya getirmişler. Üç belediye meclis üyesi ismi veriyorlar, AK Parti Manavgat'ı alsın diye. Hepsi istifa etti. Bu sefer çağırdılar tekrar, dört belediye meclis üyesi ismi daha verdi, onları aldılar. Onlar da gözaltına giderken istifa etti. Bu sefer başvurdular: "Bu istifalar sayılmasın. Önce belediye başkanını seçelim, Manavgat AK Parti'ye geçsin, sonra öbürküler gelsin" diye.

Gece gündüz çalıştık. Dün gece YSK'ya başvurduk, yazıları aldık, Manavgat'taki çoğunluğu koruduk. Ama baklava kutusunun üstüne, hatırlıyor musunuz, ilk gece bütün AK Partili milletvekilleri, bakanlar hepsi birden baklava kutusu üstüne partimizin şanlı şerefli, atamızdan emanet altı okunu yapıştırıp paylaştılar. Neymiş baklava kutusu? Baklava kutusuna altı ok olmazmış. Çünkü üstünde ampul varmış, ampul varmış.

Buradan, buradan şu kadarını söylüyorum: Dünya kadar yalan attılar, dört kişiden biri inanıyor. İki AK Partiliden biri Tayyip Bey'e inanıyor, biri Ekrem Bey'in masumiyetine inanıyor."

İMAMOĞLU'NUN MALATYA'YA MESAJI OKUNDU

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı okudu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'nın yiğit halkı, Battalgazi'nin torunları, merhaba!

Selam olsun her sabah ocağını tüttürmeye devam eden emekçiye. Her şeye rağmen bu topraklardan göç etmeyip umutla tutunan gençlere selam olsun. Selam olsun Battalgazi'nin izinden gidenlere. O nasıl ki bu topraklarda cesaretiyle, bilgeliğiyle, adaletiyle nice hizmetler yaptıysa, siz de bugün bu meydanda aynı iradeyle adaletsizliğe, haksızlığa, baskılara karşı duruyorsunuz.

19 Mart'tan bu yana yaşadıklarımız sıradan bir adli süreç değil, siyasetin hukuk kılıfına sarılarak boğulmaya çalışılmasıdır. Bunların hiçbiri bağımsız ve tarafsız yargının işi değildir. Bu iktidarın yargı sopasını siyasete karşı kullandığı bir kuşatma hareketidir. İktidar, sandıkta kaybetmenin öfkesini hukukun arkasına saklayarak intikam almaya çalışıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu kirli düzene boyun eğmeyeceğiz.

Çünkü biliyoruz, bu millet adaletsizliği unutmaz. Bu millet hesabı sandıkta görür. Sevgili Malatyalılar, biliyorum, yurdun dört bir tarafında Malatya'nın gençlerine iş bulamıyor, kadınları üretimden dışlanıyor, tarlalar verim kaybediyor. Esnaf borçla boğuşuyor. Göç artıyor. Şehir yalnızlaşıyor ve yaşlanıyor. Ama biz bu döngüyü kırmaya kararlıyız. Malatya'yı yeni bir kalkınma modelinin, onurlu bir emeğin, adil bir geleceğin öncü şehirlerinden biri yapacağız. Depremin hem gönlünüzde hem de şehrinizde oluşturduğu boşluğu hizmetle dolduracağız.

Çarşı, pazarınız, Taze Camii'nin avlusu yine kalabalıklarla dolacak. Bu kadim şehir yeniden Anadolu'nun üretim üssü olabilir. Organize sanayileri, teknoloji ve tarım ekosistemiyle entegre edeceğiz. Kadınların ve gençlerin eğitimde, istihdamda, siyasette eşit söz sahibi olduğu bir Malatya kuracağız. İnşaatla değil bilimle, talanla değil planla, rantla değil hakla büyüyen bir Malatya için hem sosyal devleti büyüteceğiz hem de hukuku güçlendireceğiz. Bu mücadeleyi sadece bir şehir için değil, bu ülkenin tamamı için vereceğiz.

Bize düşen yılmadan, yorulmadan dimdik yürümektir. Battalgazi'nin mirası budur: Mazlumdan yana, zalime karşı saf tutmaktır. O yüzden buradan, bu duvarların ardından size en derin selamlarımla bir de çağrıda bulunuyorum: Omuz omuza duralım. Birbirimize yaslanalım. Bu adaletsizliğe, bu yalanlara, bu baskılara teslim olmayalım.

Cesarete ve kararlılığa ekmek, su kadar ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. En çok da birbirimize. Bu ülkenin yarını bizim ellerimizde. Ve o eller bir kez birleşti mi artık hiçbir güç tutamaz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Bu karanlık düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Ve mutlaka, mutlaka kazanacağız. O zaman her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla."