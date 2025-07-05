'Millet İradesine Sahip Çıkıyor!' Mitingi! Özgür Özel'den net mesajlar...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 11 kişi, farklı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

CHP ise İBB'ye yönelik operasyonun ardından her hafta gerçekleştirdiği 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde yanıt verecek. Mitingde Özgül Özel'in kürsüde söz alması bekleniyor.

20.50 ÖZGÜR ÖZEL AMASYA'DAN SESLENİYOR

Özel konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu ülkeyi korkmayanlar kurdu. Bu içinden bulunduğumuz durumdan da sizler kurtaracaksınız. Amasya'ya adımımı attığımda bir anda onun korkusundan 19 Mart'ta darbeye kalkışanların ve ondan korktukları için zindana koydukları bir sonraki Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ve geçirdiği kaza ile hepimizi yasa boğan Ferdi kardeşimin fotoğrafı beni karşıladı. Türkiye'nin neresine gitsek Ferdi'nin ailesine selam söylüyorlar. Ben de buradan bütün vicdanlı halkımıza teşekkür ediyorum.

Bugün sabah aynı İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan şehirler var. Bu mitingi tıklım tıklım meydanları ile Adana, Adıyaman ve Antalya izliyoruz. Selam olsun, biriz, birlikteyiz, dayanışma içindeyiz.

Amasya'yı tam 47 yıl sonra Turgay Sevindi kardeşimizin kazanmasının sevinci içindeyim. Kendisini kutluyorum. Bu başarıların gelmesinde emeği olan tüm il örgütümüz şahsında il başkanımız İlker Küp'e teşekkür ediyorum.

AMASYA'NIN İHTİYACININ BİN 333 KATI HARCANDI

Son dönem halkla bağını kopartmış, halkın gözünden de gönlünden de düşmüş bir iktidar var. Daha Nisan ayında zirai don yaşandı. Amasya bu dondan çok yönlü etkilenen bir ilimiz. O hafta Meclis'te dile getirdik. Tarım komisyonunda konuştuk, zarar tespitler yapıldı. 4,5 milyara ihtiyaç var. Üreticinin bu kaynakla zararı telafi edilecek. Amasya görmezden gelindi, çiftçi kaderine terk edildi. O gün lazım olunan para 4,5 milyar liraydı. Oysa 19 Mart darbesini yapmak ve bunun karşılığında borsayı dizginlemek, faizi baskılamak için 6 trilyon lira harcandı. Amasya'nın ihtiyacının bin 333 katı harcandı. Bizi burada dinleyen AKP'lilere MHP'lilere sesleniyorum. Senin ihtiyacına para bulamayan kendi iktidarı için, 1300 katını buluyorlar. Sen destek oluyorsun iktidarı görünce sana sırtını çeviriyorlar. Amasyalının AKP'lisini de MHP'lisini de bu gaddar iktidar yerine kendisini düşünecek halkın iktidarını desteklemeye çağırıyorum.

Amasya'da Tersakan Çayı'nda bugün sadece sinekler yaşıyor. Karadeniz'in en berbat akan çayı haline getirenler Amasya'nın tarihten gelen bu güzelliğine büyük kötülük yapılıyor. Yıl 2025 telefon çekmeyen köyler var. İklim krizi yüzünden Türkiye büyük kuraklığa giderken sulama alt yapısı yok. Amasya'nın ticaretini ve turizmini bu hale getirenlere Amasya'nın elbet verecek bir yanıtı var.

Ekrem Başkanın resimlerini, adını yasakladılar. Bütün Türkiye'de gördük şimdi Amasya'nın dağlarında görüyoruz. 'Gençlik seninle, İmamoğlu'na özgürlük' yazıyor.

Artık milletin gözünden de gönlünden de düşmüş, emeklinin ve gencin yüzüne bakamayan bir iktidar var. Kendi atadıklarına konuşuyor, kendini alkışlatıyor. Siz son zamanlarda Tayyip Bey'in insan içine çıkabildiğini görebildiniz mi? Dert dinliyor mu, derde derman olabiliyorlar mı? Ne işi var o zaman, değiştirelim gitsin. (Hükumet istifa sloganları atıldı)

Şimdi hükumetin adı var kendisi yok. İstifa edecek, kabul edilmesini bekliyor. O yüzden istifada hükumete gerek yok. Erdoğan istifa.(Sloganlar atıldı) Amasya'ya don vuruyor duymuyorsun, asgari ücretliyi duymuyorsun ya al bunları duy."

"MİLLETE KAFA TUTMAK İSTEYENLER VAR"

Biz Amasya'da yüzde 7 de aldık yüzde 20 de aldık. Son seçimde milletimiz istedi neredeyse her 2 kişiden birinin oyunu aldık. Amasya gençlerinin geleceğine sahip çıkıyor.

108 gündür arkadaşlarımız tutuklu. 19 Mart günü darbeye kalkıştılar, İstanbul'u Saraçhane'ye çağırdık. Gece mitinglerinde 1 milyonu aştık. Maltepe'ye geçtik 2.2 milyonu gördük. Trakya'ya da gittik, Anadolu'ya da. Millet iradesine sahip çıkıyor. Milli iradeyi gasp etmeye çalışanlar var. Egemenliği milletten alıp yargıya devretmek isteyenler, millete kafa tutmak isteyenler var. Millet diyor ki 'Adana'yı Zeydan yönetecek' savcı diyor 'Olmaz'. Adıyaman'ı Abdullah yönetecek, savcı diyor 'Olmaz'. Patron millettir, millet ne derse o olur.



Abdullah Tutdere, bizim milletvekilimizdi, bir deprem yaşandı. Abisini, yengesini ve bebeklerini elleri ile gömüp enkazın başına koştu. Onu ben göndermedim, Türkçe ve Kürtçe ağıt yakan analar aday gösterdi. Antalya'da Muhittin Böcek tarihte ilk kez 2 kez üst üste kazanan biri oldu. Bunları bir kefeye koyuyorlar, Aziz İhsan Aktaş ismindeki bir suç makinesini dışarı salıyorlar. Ben demedim savcı suç örgütü lideri dedi.

"SEN GİDECEKSİN EKREM İMAMOĞLU GELECEK"

Bakın kimlerle çalıştığı sorulduğunda AKP'li ve MHP'li söyleyince 'Geç onu' diyor. CHP ile ilişkisini eşeliyor ediyor. 'Benim istediğimi söylersen çıkabilirsin' diyorlar. Yargıtay'ın işlerini TBMM'nin, elektrik dağıtım şirketlerinin, Pamukkale ve Uludağ Üniversitesi'nin, THY'nin, şehir hastanelerinin, AKP'li büyükşehir belediyelerinin, 40'tan fazla ilçe belediyelerinin işlerini yapıyor. Bizimkilerden ihale aldı diye hepsini içeriye alıyorlar. AKP'li bir memura soru sormuyorlar. Ortada suç yoktur. Yapılan iş ne yolsuzluk soruşturması var. Bir suç makinesi üzerinden CHP'ye iftira atmak vardır.

Tayyip Bey'e söylüyorum, milletin dediği olacak. Sen gideceksin Ekrem İmamoğlu gelecek.

Bugün Muharrem'in 10'uydu. Alevisi ile Sunnisiyle, inancıyla, yüreğinde Atatürk sevgisiyle dolu yaşayan Amasya'lıların gözüne baka baka söylüyorum. Erdoğan dedi ki birbirlerinin yüzüne bakamayacak. Amasya'da on binler çıkıp geldiler onlara söylüyorum. Tek bir delil yoktur, arkadaşlarımız masumdur. Tarih bizi haklı çıkaracak. Biz temiziz siz yalancısınız. Türkiye'nin ekran başındaki herkese söylüyorum. İftira var, kul hakkı var, arkadaşlarımızın ailelerine, namus ve şerefine el uzatmak var. Biz onların yanındayız. Artık Türkiye bir yol ayrımındadır. Tüm siyaset tehdit altındadır. Bir avuç insan ülkeyi vesayet ile yönetmeye yemin etmiştir. Siyaseti eskisi gibi yapmak isteyen herkes tehlike altındadır. Bu mücadele sandığa sahip çıkma mücadelesidir. Milletin rızası olmayan hiçbir düzen meşru değildir. Gelin iftira ve yalanlarınızla, gizli tanıklarınızla, fezlekelerinizle gelin. Bizi durduramayacaksınız. Türkiye'yi engelleyemeyeceksiniz. Amasya'da Aleviler ve Sünnilerle biriz ve birlikteyiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. "

20.45 EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı Amasya CHP İl Başkanı İlker Küp okudu. İmamoğlu'nun gönderdiği mektupta şunlar ifade edildi:

"Yeşilırmak'ın iki yakasında kurulu şehzadeler şehri, masalsı ve destansı Amasya, haksızlık karşısında boyun eğmeyen, eğilmeyen, bükülmeyen, izzetini ve haysiyetini hiçbir ikbale değişmeyen Amasya halkı, bu kadim kentin kültürüne dair her şeyi kalbimde taşıyorum. Biliyorum nüfus azalıyor. Kırsaldan gençler göç ediyor. Gelişemeyen ekonomi umutlarımızı da çalıyor. Ama bir şeyi daha biliyorum. Değişim başladı. 2024 seçimlerinde yazdığınız başarı hikayesi yalnızca bir sonuç değil aynı zamanda başlangıçtı. CHP'nin yakaladığı bu ivme sadece sandıkta değil halkın kalbine kurduğu köprüdür. Turgay Sevindi başkanımızın liderliğinde Amasya Belediyesinin aldığı yüksek karne notu işte bu anlayışın bir yansımasıdır.

Biz Türkiye'yi sadece yönetmek için değil, onarmak, kalkındırmak, iyileştirmek için yola çıktık. Ben özgürlüğünden mahrum bırakılmış bir kardeşiniz olarak yazıyorum bu satırları. Bu karanlık geçecek ve bu ülke yeniden nefes alacak. Çünkü siz varsınız, çünkü biz varız.

Her şey çok güzel olacak. "

Ayrıntılar birazdan...