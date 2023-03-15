16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Millet İttifakı liderlerinin dinlediği vatandaş ‘Siz geleceksiniz diye Soylu az önce gelip talimat verdi; buraya kamyonl

Millet İttifakı liderlerinin dinlediği vatandaş ‘Siz geleceksiniz diye Soylu az önce gelip talimat verdi; buraya kamyonları yığdı, gitti’

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:41
Takip Et

Millet İttifakı liderlerinin dinlediği vatandaş ‘Siz geleceksiniz diye Soylu az önce gelip talimat verdi; buraya kamyonları yığdı, gitti’

Millet İttifakı liderlerinin dinlediği vatandaş ‘Siz geleceksiniz diye Soylu az önce gelip talimat verdi; buraya kamyonları yığdı, gitti’
+
Aa
-

Bir vatandaş, “Bu ekipler 1 saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu. Sırf siz geleceksiniz diye Süleyman Soylu az önce gelip, talimat verdi, buraya kamyonları yığdı, çekip gitti. Sabahtan beri burada kimse yok. Bizim bütün umudumuz sizsiniz, sizlersiniz. Urfa’yı yalnız bırakmayın. 20 yıldır perişanız” dedi. 

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti. Üç lider Şanlıurfa’da incelemelerde bulunarak sel felaketine ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Liderlere; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, eşlik etti. 

Şanlıurfalı bir vatandaş, liderlere şunları söyledi:

SIRF SİZ GELECEKSİNİZ DİYE SÜLEYMAN SOYLU AZ ÖNCE GELİP TALİMAT VERDİ, BURAYA KAMYONLARI YIĞDI, ÇEKİP GİTTİ”

“Çocuklarım üstüne yemin ederim ki bu ekipler 1 saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu. Sırf siz geleceksiniz diye Süleyman Soylu az önce gelip talimat verdi, buraya kamyonları yığdı, çekip gitti. Sabahtan beri burada kimse yok. Bizim bütün umudumuz sizsiniz, sizlersiniz. Urfa’yı yalnız bırakmayın. 20 yıldır perişanız. Ahmet Bahçıvan dönemi hariç kimse Urfa’nın altyapısına el atmadı.  Senin hak, hukuk ve adalet yürüyüşünü takdir ettik. Urfa halkı inandı. Kenar mahalleler komple sizi destekliyor.”

Afetten etkilenen bir esnaf ise yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

ŞU ANDA 4 MİLYONLUK ZARARIM VAR”

“3 tane işletmem var. 20 tane nüfusa bakıyorum. Yani gerçekten şu anda 4 milyonluk zararım var. Benim sermayem olsaydı size ve Türkiye halkına kurban olsaydı. Ben de bunu kredilerle, mektuplarla çeviriyorum. Gerçekten zor durumdayım. Aksi takdirde benim şahsımın yok oluşuna, ailemin bitmesine neden olacak. Biz ciddi anlamda, kağıt üzerinde değil, yanımızda bir güç istiyoruz. Bir destek istiyoruz. Sabahtan beri kahvaltı yapmadan kilometrelerce yürümüşüz. Yani insanlar için ne yapabiliriz? Birden kendimizi mağdur insan halinde gördük. Gerçekten mağdur durumdayız. Samimiyetimle söylüyorum, mağdur durumdayız. Şu anda Piazza AVM’yi gidip görebilirsiniz. Piazza AVM’de şu anda 1. kat iki metreye kadar su dolmuş. Elektronik mağazası işletiyorum. Hiçbir ürün şu anda kullanılamaz. Hiçbir ürün tekrar satışa sunulamaz. Biz gerçekten mağduruz. Takdir sizin, takdir milletin.”

Şanlıurfalı yurttaşlar, “Buraya Aziz Aydınlık dışında hiç kimse gelmedi” dedi. Bir başka yurttaş ise “Ümidim sizlersiniz. Oylarımızın hepsi size helal olsun. Hepimiz size oy vereceğiz” diye konuştu. Bir diğer yurttaş, Kılıçdaroğlu’na “Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Bizi bunlardan kurtarın. Yeter artık” dedi.

“BİZ YILLARCA AK PARTİ’YE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK. AMA BİZ BUGÜN BU OLANLARI HAK ETMİYORUZ. AK PARTİ HEMEN İSTİFA ETSİN”

Şanlıurfa bir kadın ise şunları söyledi: 

“Mahvettiler. Bitirdiler. Daha aklınız başınıza gelmedi mi? Bu az demek ki bize. Yıllarca emek verdik biz. Bu mudur bedeli? Biz yıllarca AK Parti’ye gece gündüz demeden çalıştık. Ama biz bugün bu olanları hak etmiyoruz. AK Parti hemen istifa etsin. Benim bütün sözüm o yuhalayanlaradır. Adam olsalar AK Parti’yi yuhlarlar.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
5
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
6
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
7
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Sorumluluk benim diyen Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması
﻿Sorumluluk benim diyen Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması
﻿Sorumluluk benim diyen Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.