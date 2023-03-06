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Millet ittifakı toplantısı öncesinde Aytun Çıray'dan kulisleri hareketlendiren paylaşım

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından bugün 6'lı Masa Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. İYİ Partili Aytun Çıray'ın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 13:26
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Millet ittifakı toplantısı öncesi Aytun Çıray'dan dikkat çeken paylaşım

Millet ittifakı toplantısı öncesinde Aytun Çıray'dan kulisleri hareketlendiren paylaşım
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İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde 6'lı Masadan kalkmıştı. 5 parti bugün tekrar bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Tüm gözler bu toplantıdan çıkan sonuca odaklandı. 

Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklanma yapılacak.

Ayrıca  İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da saat 14:45 basın toplantısı düzenleyeceği açıklaması haber merkezlerine yansıdı.

Kritik dakiklar öncesi Aytun Çıray'ın gönderdiği mesaj ise dikkatlerden kaçmadı. Çıray mesajında; ''Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar” dedi.

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