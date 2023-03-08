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Millet İttifakı'nda 'miting' kararı: Hem İmamoğlu ve Yavaş'la hem de tek başına

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde gerçekleştireceği ‘miting’ programına ilişkin bilgi verdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 23:57
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Millet İttifakı'nda 'miting' kararı: Hem İmamoğlu ve Yavaş'la hem de tek başına

Millet İttifakı'nda 'miting' kararı: Hem İmamoğlu ve Yavaş'la hem de tek başına
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Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesinin ardından çizeceği yol haritası merak konusu olmuştu.

HalkTV'de "Sözüm Var" programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MİTİNG KARARI

Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitinglerle ilgili bilgi veren Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun hem tek başına hem de Kılıçdaroğlu ile miting yapacağını açıkladı.

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