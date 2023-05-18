Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan mesajı: Sinan Oğan ve arkadaşlarıyla hemfikiriz

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde sandık başına giderken, hiçbir aday ilk turda yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamayınca Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalmıştı. İlk turda yüzde 5, 17 oranında oy alan ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda ne yapacağı ise kritik önem taşıyor.

Bugün bir araya gelen, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile Sinan Oğan’ın ardından, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhuriyet TV’den Beste Çelik’e konuşarak Oğan’ın da değişimden yana olduğu sinyalini verdi.

“TÜRKİYE İÇİN BİR REFERANDUM”

28 Mayıs’taki seçimlerin öneminden bahsederek konuşmasına başlayan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada önemli bir seçim, Türkiye için bir referandum adeta. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, keyfilikler, hukuksuzluklar, kişi devleti, parti devleti veya Türkiye'de bir çoğulculuk, çok akıl, parlamento ve aynı zamanda keyfilikler ve ‘ben yaptım’ yerine, hukukun olduğu bir Türkiye. Bununla ilgili bir oylama olacak. Sinan Oğan'la arkadaşları 5.2 oy aldılar. Burada ATA İttifakı’nda 2 parti vardı. Birisi Zafer Partisi, bir diğeri de Adalet Partisi olmak üzere sayın Ümit Özdağ ve Doktor Necdet Özbey. Bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onların hassasiyetleri: anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili herkes değişmeyeceği noktasında teminat verecek. Anayasanın 66. maddesiyle ilgili aynı şekilde teminatlar verecekler. Terörle mücadelede herkes burada hemfikir olacak. Aynı zamanda göçmenlerle ilgili de yeniden ülkelerine, Afganistan’a, Suriye’ye dönecekler.”

“SİNAN OĞAN İLE ANAYASA’DA HEMFİKİRİZ”

Özdağ, Sinan Oğan ile hemfikir oldukları noktaların altını çizerek “Biz daha önce Millet İttifakı olarak anayasa değişiklik önerimizi sunduk kamuoyuna. Burada anayasanın ilk dört maddesi duruyor. 66. madde duruyor. Sinan Oğan ve arkadaşlarıyla hemfikiriz bu konuda. Terörle mücadelede Türkiye'de kim eline silah alırsa, sağdan soldan, hangi ideolojiden gelirse gelsin, hangi mezhepten olursa olsun hepsiyle mücadele etmek hepimizin görevi. Öncelikle insanlarımızı teröre teşvik edecek iklimi kurutmamız lazım. Yani eğitimde fırsat eşitliğinin gelir dağında adaletin olması gerekiyor. Adalet, hukuk, adalet bahşetmesi gerekiyor. Aynı zamanda da Türkiye'de şeffaflığın olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaparken de şunu söylüyoruz: Terörle mücadele edeceğiz ve mücadelemizi hukuk çerçevesinde yapacağız. Türkiye'de herkes can güvenliğini çok rahat bir şekilde emin olacak. Yani bir yanda güvenlik, bir yanda özgürlük, bir tercihte bulunmayacağız. Hem güvenliği ve özgürlüğü atbaşı götüreceğiz. Bununla ilgili olarak da biz onlarla da hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

“REKLAM ARASI DEDİKLERE YERE BİZ CUMHURİYET DİYORUZ”

Sinan Oğan ve seçmenlerinin hassasiyetlerini Cumhur İttifakı’nın çiğnediğini aktaran Özdağ, “Ben orada üç dönem milletvekilliği yaptım Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Orada baktım ki cumhuriyetle, Atatürk'le, laiklikle, Lozan'la ilgili problemleri olanlar var. Lozan nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tescilidir. Lozan'la ilgili Sayın Erdoğan 13 yıl boyunca şunu söylemişti: İyi bir anlaşma, rahmet diliyoruz. Teşekkür ediyor ama 14. yıl güçlendikleri zamanda şunu ‘Bir hezimeti bize zafer diye yutturdular’ dediler. Ben orada milletvekiliydim, çıktım ve demeç verdim. Birilerine göre hezimettir, birilerine göre zaferdir. Ama bana göre dönebilir en iyi anlaşmasıdır. Onların bazı milletvekilleri cumhuriyete ‘90 yıllık reklam arası’ diyorlardı. Ben o zaman, ‘sizin reklam arası dediğiniz yere biz vatan, devlet, demokrasi, cumhuriyet diyoruz. Oraya son liman, son sığınak, son kale ifadesini kullanıyoruz’ eklinde cevaplar verdim. O nedenle Sinan Oğan ve arkadaşları ve Sinan Oğan’a, Zafer Partisi’ne, Memleket Partisi’ne oy veren tüm seçmenlerin sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu.

“BELKİ DE İLK DEFA İKTİDAR VE MUHALEFET UZLAŞACAK”

Seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulunan Özdağ, verilerle açıklayarak “8.4 milyon kişi sandığa gitmemişti. Çok büyük bir rakam. Onların çok büyük bir kısmının millet ittifakından olduğunu tahmin ediyoruz. Bu seçimde onlar da sandığa gidecekler. Biz 6 parti, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bütün demokratları, cumhuriyete inananları, laikliğe, sosyal devlete inananları da erdoğanizme karşı bir tercihte bulunmaya çağırıyoruz. 64 milyon 780 bin kişiyi göreve davet ediyoruz. Lütfen sandığa gidin. Yürütmeyi Kemal Kılıçdaroğlu alırsa, parlamento çoğunluğu onlarda olduğu için karşılıklı birbirimizi denetlemiş olacağız. Belki de iktidar-muhalefet ilk defa uzlaşacaklar, ilk defa konuşacaklar, konuşma müzakereye, müzakere anlaşmaya dönüşecek. Belki birlikte parlamenter sisteme geçeceğiz. O nedenle bu cumhuriyetimiz için bir şanstır” dedi ve seçimlerin tarihi rolüne vurgu yaptı.

“SİNAN OĞAN DA DEĞİŞİMDEN YANA”

Davutoğlu ve Oğan’ın bugünkü görülmesine ilişkin konuşan Özdağ, “Sayın genel başkanımızla konuştum ama bilgi sahibi değilim. Bunları kendileri açıklarlar. Sayın Sinan Oğan’a oy veren 5.2’lik seçmen genellikle bazı hassasiyetleri dile getiriyorlardı. O seçmenler de bir değişimden yana. Sayın Sinan Oğan’ın da arkadaşlarının da bir değişiklikten yana olduğu kanaatindeyim. Biraz bahar gecikti, baharın gecikmesi de iklim değişikliğinden oluştu, bir küçük don felaketi geldi, sonra ardından çiçekler açar, yediveren güller açacak. Ben 28 Mayıs’ta yürütmenin Kılıçdaroğlu ile taçlanacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.