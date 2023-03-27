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  • Mustafa Varank'a çok sayıda tepki var. Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı

Mustafa Varank'a çok sayıda tepki var. Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir iftar sofrası ile Millet İttifakı'nın bulunduğu sofrayı karşılaştırdı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 00:20
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Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef alan Mustafa Varank'a sosyal medyadan tepki

Mustafa Varank'a çok sayıda tepki var. Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da depremzedeler için düzenlenen ve Millet İttifakı ortaklarının da yer aldığı iftar sofrasını hedef aldı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortaklarının ayrı olarak katıldıkları iftar sofralarının bulunduğu görselleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Erdoğan'ın Hatay'da bulunduğu iftar yemeğini 'Samimiyet Sofrası' olarak niteleyen Varank, Millet İttifakı'nın depremzedelerle olan iftar yemeği için 'Kurtlar Sofrası' ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Varank'ın paylaşımı ve kullandığı ifadeler sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki topladı.

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