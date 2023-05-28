Millet İttifakı'nın kritik toplantısı başladı

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlar bir kez daha sandık başına giderek oylarını kullandı.

Türkiye genelinde oy sayımları sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener; oyların yüzde 99.43'ünün sayıldığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.86 oy oranına sahip olduğunu açıkladı.

YSK başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazandığını duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Millet İttifakı cephesinde de hareketli saatler yaşanıyor.

Önce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu basının karşısına geçerken hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Millet İttifakı bileşeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Merkezi'nde seçim sonucunu değerlendiriyor.

Bu açıklamaların ardından Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderlerinin CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantının sonunda bir açıklama yapılması bekleniyor.